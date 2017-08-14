Минздрав планирует включить в экзамены для студентов-медиков субтест на английском языке

Министерство здравоохранения Украины планирует, начиная с 2017-2018 учебного года, внедрить в лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1" субтест на английском языке, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Процесс внедрения проверки знаний студентами-медиками профессионального иностранного языка будет проходить в несколько этапов. Так в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах студенты третьего курса направлений подготовки "Фармация", "Общая врачебная подготовка", "Стоматология" смогут сдавать субтест как на английском, так и на любом другом языке, который они изучали в вузе.

При этом планируется, что только в 2017-2018 учебном году результаты субтеста не будут влиять на результаты лицензированного экзамена в целом.

Начиная с 2019-2020 учебного года, студенты будут сдавать субтест исключительно на английском языке.