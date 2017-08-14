Минздрав изменил состав конкурсной комиссии по формированию экспертного комитета по отбору основных лекарств

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в состав конкурсной комиссии по формированию экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств.

Соответствующий приказ №926 от 10 августа обнародован на сайте ведомства.

В обновленный состав конкурсной комиссии входят 14 лиц, среди которых - и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, замминистра Роман Илык, начальник управления фармацевтической деятельности и качества фармацевтической продукции Минздрава Тарас Лясковский, заместитель директора по клиническим вопросам Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Людмила Ковтун, исполнительный директор БФ "Пациентиы Украины" Ольга Стефанишина.

Как сообщалось, в конце июля Минздрав объявил конкурс на донабор членов экспертного комитета, который осуществляет сравнительную оценку эффективности, безопасности и экономической целесообразности препарата для его включения в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.