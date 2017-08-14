Медицина

14:08 14.08.2017

Минздрав изменил состав конкурсной комиссии по формированию экспертного комитета по отбору основных лекарств

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в состав конкурсной комиссии по формированию экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств.

Соответствующий приказ №926 от 10 августа обнародован на сайте ведомства.

В обновленный состав конкурсной комиссии входят 14 лиц, среди которых - и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, замминистра Роман Илык, начальник управления фармацевтической деятельности и качества фармацевтической продукции Минздрава Тарас Лясковский, заместитель директора по клиническим вопросам Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Людмила Ковтун, исполнительный директор БФ "Пациентиы Украины" Ольга Стефанишина.

Как сообщалось, в конце июля Минздрав объявил конкурс на донабор членов экспертного комитета, который осуществляет сравнительную оценку эффективности, безопасности и экономической целесообразности препарата для его включения в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ перекрыла на Харьковщине нелегальный канал поставок медикаментов в ОРДЛО

Американцы переходят на ветеринарные антибиотики, чтобы сэкономить

Минздрав предлагает отсрочить до 2018г бюджетные закупки только включенных в Нацперечень лекарств

Украинские медики получили награды "Орден Святого Пантелеймона"

В Очакове шестеро детей попали в больницу с признаками отравления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА