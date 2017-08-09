Закупки лекарств клиниками осуществляются в рамках задекларированных цен и правового поля

Бюджетные закупки лекарств учреждениями здравоохранения Украины осуществляются в рамках задекларированных, согласно постановлению правительства, цен, поэтому формально привлечь к ответственности руководителей клиник за завышение цен будет сложно, считает партнер юридической компании "Правовой Альянс" Дмитрий Алешко.

"Формально привлечь к ответственности руководителей учреждений здравоохранения в данном случае очень сложно, так как они проводят закупки в рамках задекларированных цен, как это предусмотрено постановлением правительства №240", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист считает, что для предотвращения завышения цен при закупках лекарств за средства госбюджета необходимо изменить подходы к декларированию цен.

"Практика регулирования цен на лекарства, за которые платит государство, успешно реализована в ряде европейских государств", - отметил он.

При этом Д.Алешко полагает, что проблему может решить создание центрального закупочного агентства, "куда должны придти люди без конфликта интересов и на высокую зарплату".

"Такое закупочное агентство должно раз в год проходить аудит компанией из "большой четверки". В этом случае, оно, заключив долгосрочное рамочное соглашение с производителем, сможет добиться лучших цен на лекарства", - сказал он, при этот добавив, что Минздрав уже проводит работу по созданию такого агентства.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству здравоохранения, Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) и МВД провести анализ цен, по которым учреждения здравоохранения закупают лекарства за средства госбюджета.

По данным МЭРТ, различные медучреждения покупают препараты по ценам, которые существенно отличаются между собой. В частности, в некоторых клиниках парацетамол, омнопон, аспирин и адреналин закупаются по ценам, которые на 90% превышают средневзвешенную цену по стране.