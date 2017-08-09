"Интерхим" локализовал производство трех препаратов в Казахстане

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) локализовала на базе казахстанского ТОО "Вива Фарм" производство трех лекарственных препаратов, которые будут представлены на рынке Казахстана.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" медицинский директор компании "Вива Фарм" Ботагоз Машкеева, на производственных мощностях казахстанского фармзавода уже в ближайшее время будут выпускаться таблетированный противовирусный "Тилаксин", который в Украине известен как "Амиксин", анксиолитик "Гидазепам VІС" в формах обычных и сублингвальных таблеток, а также опиоидный анальгетик в таблетированной форме "Морфина сульфат VIC".

Б.Машкеева добавила, что в настоящее время компании работают над локализацией еще ряда лекарственных препаратов, среди которых будет несколько анксиолитиков, противоэпилептические средства, а также препараты для лечения выраженного болевого синдрома.

Она подчеркнула, что в Казахстане реализуется политика государственной поддержки местных производителей, предусматривающая, что перенос технологий производства лекарственных средств в Казахстан выгоднее, чем импорт готовых лекарств.

"За последние годы это дало значительный толчок развитию местного фармацевтического производства, позволило создать большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, и при этом существенно повысило физическую и ценовую доступность современных и эффективных лекарств", - отметила Б.Машкеева.

В свою очередь заместитель генерального директора ОДО "Интерхим" по маркетингу Ирина Гранатюк отметила, что помимо трансфера технологий и поставки субстанций для производства, украинские специалисты участвуют в фармацевтической разработке и обеспечении системы качества продукции на всех этапах.

"Мы сотрудничаем с коллегами из Казахстана не первый год. Рынок этой страны динамично развивается и демонстрирует устойчивый рост. Принимая во внимания государственную политику Казахстана по стимулированию внутреннего производства лекарств, было принято решение организовать производство ряда востребованных лекарств там. Самым главным для нас был вопрос сохранения качества наших препаратов. И нам удалось найти партнера по локализации производства, который, мы уверены, обеспечит стабильно высокое качество продукции", - сказала она.

Как сообщалось, в мае 2016 года "Интерхим" открыл новый восьмиэтажный лабораторно-производственный комплекс с логистическим центром и административной частью площадь 15 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составил более 42 млн. евро.

ОДО "ИнтерХим" - один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (Надлежащей производственной практики). Ассортиментный портфель ОДО "ИнтерХим" включает восемь фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных единиц готовых лексредств, в том числе четыре оригинальных препарата "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана". "Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%.

Казахстанская "Вива Фарм" работает на фармацевтическом рынке Казахстана уже 18 лет, занимается фармразработками, клиническими исследованиями, регистрацией, производством, хранением и широкого ассортимента лекарственных средств.

Производственный участок полного цикла "Вива Фарм" имеет мощность 200 млн таблеток и капсул в год, сертифицирован по стандарту GMP. Компания имеет регистрационные удостоверения и выпускает 25 наименований лекарственных средств. Препараты производства "Вива Фарм" с 2012 года успешно реализуются не только в розничной аптечной сети, но и поставляются в рамках лекарственного обеспечения на стационарном и амбулаторном уровнях Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Ассортиментный перечень включает кардиологические, антигистаминные, противовирусные, обезболивающие препараты, препараты для лечения заболеваний ЦНС и витамины.