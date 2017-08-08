Минздрав оплатит 47 украинцам лечение за границей

Комиссия Министерства здравоохранения приняла решение отправить на лечение за рубеж 47 пациентов за счет дополнительно выделенных из госбюджета 186 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое решение комиссия приняла на заседании в понедельник.

"7 августа Минздрав получил от Минфина согласования изменений в паспорт бюджетной программы "Лечение граждан Украины за рубежом" о выделении дополнительных 186 млн грн. В этот же день состоялось заседание комиссии Минздрава по вопросам направления на лечение за границу. Члены Комиссии МЗ приняли решение отправить на зарубежное лечение 47 пациентов", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отмечают, что Минздрав подготовил гарантийные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты за лечение, после рассмотрения дел и принятия положительного решения письма были зарегистрированы и предоставлены родственникам пациентов.

Такие письма позволят пациентам выехать на лечение в ближайшее время, не дожидаясь перевода средств на счета клиник.

Как сообщалось, в 2017 году госбюджет Украины выделил на программу лечения граждан за рубежом более 203 млн грн. На эти средства на лечение в зарубежные клиники были направлены 74 человека, в том числе 34 ребенка.