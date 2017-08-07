Фармкомпания Acino в рамках дистрибьюторского соглашения с Merck представит в СНГ и Монголии 9 препаратов

Швейцарская фармацевтическая группа Acino в рамках дистрибьюторского соглашения с Merck будет представлять на рынках СНГ (за исключением РФ) и Монголии девять препаратов Merck для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний (сахарный диабет и заболевания щитовидной железы).

Как сообщается в пресс-релизе Acino, препараты с 1 января 2018 года будут представлены на рынках Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Беларуси и Монголии.

Дистрибьюторское соглашение между Merck и Acino было подписано в начале июля 2017 года.

В Украине за дистрибуцию препаратов Merck с 1 января 2018 года будет отвечать компания "Фарма Старт", входящая в состав фармгруппы Acino.

Компании не разглашают финансовых условий сделки.

Merck – один из мировых лидеров в области здравоохранения и одна их старейших в мире фармацевтических и химических компаний. Cемья-основатель компании и по сей день является основным мажоритарным акционером и владельцем акций корпоративной группы Merck, Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат все права по использованию торговой марки и бренда "Merck" по всему миру, за исключением Канады и Соединенных Штатов Америки, где компания ведет свою деятельность как "ЕМД Сероно" (EMD Serono), "МиллипорСигма" (MilliporeSigma), "ЕМД Высокотехнологичные материалы" (EMD Performance Materials).

Acino, международная фармкомпания со штаб-квартирой в Цюрихе (Швейцария). Специализируется на разработке и производстве генерических и инновационных лекарственных средств. Офис компании "Фарма Старт" выполняет функцию региональной штаб-квартиры для бизнеса Acino в странах СНГ. ООО "Фарма Старт" (Киев) производит 39 генерических препаратов в трех терапевтических сферах. В октябре 2015 года компанию купила швейцарская Acino.