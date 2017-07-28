Медицина

16:20 28.07.2017

Агентство США по международному развитию запускает в Украине проект по оценке упрощенной стратегии лечения гепатита "С"

Агентство США по международному развитию запускает в Украине инновационный проект по оценке упрощенной стратегии лечения гепатита "С", сообщила руководитель консорциума EQUIP по разработке и внедрению программ по лечению и профилактике ВИЧ, туберкулеза, гепатита - Темби Ксулу во время пресс-конференции в четверг.

Проект предусматривает внедрение упрощенной системы тестирования и лечения пациентов с гепатитом "С", во время которого они будут получать фиксированную дозу комбинации двух препаратов по данному заболеванию – софосбувира и ледипасвира.

В рамках данной программы лечение соответствующими медикаментами получат четыре тысячи человек из разных областей страны, 800 человек во время первого этапа, 3,2 тыс. человек – во время второго.

Проект направлен на разработку новых протоколов лечения и расчет его стоимости для украинских пациентов.

Проект реализуется Агентством США по международному развитию совместно с Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья (ЦОЗ), Всеукраинской сетью ЛЖВ, а также Альянсом общественного здоровья .

"Сегодня впервые мы можем с оптимизмом говорить о реальной перспективе преодоления вызовов, связанных с гепатитом. Государство четко развивает систему предоставления помощи на принципах пациенториентированного подхода, в том числе представителям групп риска", - отметила директор ЦОЗ Наталья Низова.

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