Каждый четвертый производитель, выигравший международные тендеры по закупке лекарств, – украинский

Каждый четвертый производитель, выигравший тендеры по закупке лекарственных средств за средства госбюджета, которые проводят международные организации, - украинский, сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Каждый четвертый производитель, который выиграл тендер, - украинский", - сказал она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам У.Супрун, по итогам госзакупок лекарственных средств, изделий медназначения за бюджет 2016 года 68% компаний-победителей - "это производители, а не дистрибьюторы".

В частности, отметила и. о. министра, в отношении вакцин в международных тендерах выигрывают только производители.

"Когда мы говорим о вакцинах, то ЮНИСЕФ закупает их напрямую у производителей. 100%. Это очень важные вещи, что сэкономит нам деньги и убеждает нас, что мы получаем самые лучшие лекарства", - сказал она.

Как сообщалось, по итогам госзакупок 2016 года, договора о которых были подписаны в октябре 2016 года, в настоящее время закуплено 96% препаратов, из них доставлены в Украину 57%, развезены в регионы 44%.

Минздрав Украины в четверг подписал договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и британским закупочным агентством Crown Agents.

Ведомство рассчитывает, что первые поставки по закупкам за бюджет 2017 года начнутся в октябре этого года.