Медицина

12:42 27.07.2017

Минздрав подписал договора на госзакупку лекарства за средства госбюджета-2017

Министерство здравоохранения Украины подписало договоры на закупки лекарственных средств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года с тремя международными организациями.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на пресс-конференции в Киеве в четверг, договоры на сумму 5,9 млрд грн подписаны с организациями, которые уже принимали участие в госзакупках - Программой развития ООН (ПРООН, UNDP), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и британским закупочным агентством Crown Agents.

У.Супрун отметила, что за средства госбюджета 2016 года уже закуплено 98% лекарств, вакцин и медизделий, доставлено - 57%, распределено по регионам - 44%.

И.о. министра отметила, что при закупках за средства госбюджета-2017 были пересмотрены номенклатуры закупок, которые формируют рабочие экспертные группы.

"Когда мы увидели старые номенклатуры закупок, мы увидели устаревшие препараты и неправильное распределение средств на препараты", - сказала она.

У.Супрун также подчеркнула сложность сбора информации о потребностях в лекарствах из регионов.

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