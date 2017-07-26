Медицина

17:25 26.07.2017

Комната Рональда МакДональда откроется во львовском "Охматдете"

Фонд "Дом Рональда МакДональда" подписал договор аренды помещения во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" для открытия первой в Украине Семейной комнаты Рональда МакДональда - центра для проживания для родителей, чьи тяжелобольные и преждевременно рожденные дети находятся на лечении.

Как сообщает фонд "Дом Рональда МакДональда", открытие семейной комнаты запланировано на осень.

"Семейная Комната Рональда МакДональда - это место в больнице, где родители и родственники больных детей смогут отдохнуть, поспать, поесть, набраться сил и провести время с ребенком. Согласно международным исследованиям, совместное пребывание в больнице улучшает способность семей преодолевать трудности, помогает снизить уровень стресса и тревоги", - сообщает фонд.

Средства на создание семейной комнаты были собраны в результате 15-й благотворительной программы "Ладошка Счастья в ресторанах МакДональдс в ноябре 2016 года.

Директор фонда в Украине Анастасия Зражевская отметила, что выбирая больницу для партнерства, фонд ориентируется на те клиники, которые принимают на лечение много детей и испытывают острую потребность в семейных комнатах.

"Мы планируем открытие семейных комнат в детских больницах в других городах", - отметила она.

Во львовском" Охматдете" 380 коек. Ежегодно в клинику обращаются до 55 тыс. пациентов, из которых 20 тыс. попадают в стационар.

Фонд "Дом Рональда МакДональда" в Украине является частью одноименной глобальной благотворительной сети. В мире уже работает 208 семейных комнат, которые помогают семьям в 64 странах.

Фонд "Дом Рональда МакДональда" является благотворительной организацией, финансируется за счет корпоративных партнеров и частных благотворителей.

В Украине фонд начал свою работу в 2016 году. Он является частью глобальной благотворительной сети, партнером-основателем которой является компания "МакДональдз".

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