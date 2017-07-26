Харьковский горсовет просит выделить дополнительно 22 млн.грн на инсулин

Харьковский городской совет просит выделить дополнительные средства на закупку инсулина в сумме 22 млн.грн, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на директора департамента здравоохранения Юрия Сороколата.

"Департамент здравоохранения Харьковского городского совета направил письмо в управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации с просьбой выделить дополнительные средства медсубвенции на лечение больных диабетом… В свою очередь управление обладминистрации направило соответствующее обращение в Министерство здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

По словам Ю.Сороколат, на данный момент Харьков обеспечен инсулинами только на 46% от потребности. Из средств городского бюджета на их закупку было выделено около 3 млн грн, а 24,7 млн грн было получено из государственного бюджета. Таким образом, общая сумма составила 27,6 млн грн. Общий дефицит средств на лечение больных сахарным и несахарным диабетом составляет 32 млн грн

"В связи со значительной нагрузкой (на бюджет города – ИФ), покрыть дефицит за счет средств бюджета города невозможно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, в городе живет 7,4 тыс. больных диабетом, 355 из них – дети.