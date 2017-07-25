Медицина

14:46 25.07.2017

Минздрав объявил донабор состава экспертного комитета по отбору основных лексредств

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на донабор членов экспертного комитета, который осуществляет сравнительную оценку эффективности, безопасности и экономической целесообразности препарата для его включения в Национальный перечень основных лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.

Кандидат должен иметь высшее медицинское, фармацевтическое, юридическое или математическое образование, а также опыт осуществления сравнительной оценки. При этом он не должен находиться на государственной службе, а также в трудовых или каких-либо других договорных отношениях с производителями лекарственных средств либо собственниками регистрационных досье на препараты.

Членами экспертного комитета может быть как гражданин Украины, так и иностранец.

"Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт проведения оценки сравнительной эффективности (результативности), безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств, работающим или имеющим опыт работы в учреждениях здравоохранения, высших учебных заведениях или учреждениях, которые занимаются научной деятельностью", - отмечено в сообщении.

Документы от кандидатов принимаются до 7 августа включительно.

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Интерфакс-Украина
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