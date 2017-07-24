Проект "Поликлиника без очередей" начал работать в 6 областях Украины

Медицинская информационная система (МИС) "Поликлиника без очередей" начала работать в шести областях Украины.

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в настоящее время эта МИС внедрена в Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Николаевской и Сумской областях. Системой "Поликлиника без очередей" пользуются около 16 тыс. пациентов.

Главным при внедрении информационной системы, по словам одного из авторов проекта Артура Вербы, является "мотивация со стороны руководства".

"Если руководитель больницы заинтересован во внедрении и способен повлиять на своих сотрудников, то система будет работать", - сказал он.

Впервые МИС "Поликлиника без очередей" начала работу в сентябре 2016 года.

В Киеве "Поликлиника без очередей" работает в Киевском городском детском диагностическом центре на ул. Урловской, Консультативно-диагностическом детском центре Дарницкого района и центре первичной медико-санитарной помощи №1 в Голосеевском районе. Кроме того, система работает в Центре первичной медико-санитарной помощи №5 г. Днепр, Золотоношской центральной районной больнице, пуско-наладочные работы проводятся в лечебных учреждениях Сум и Житомира.

"Поликлиника без очередей" – система контроля и управления потоком пациентов. Управление потоком пациентов является одним из базовых элементов электронной системы здравоохранения (eHealth)

Стартап "Поликлиника без очередей" является победителем конкурса 1991 Kyiv Smart City Incubator и выпускником инкубационной программы 1991 Open Data Incubator.

Система "Поликлиника без очередей" построена на принципах открытости. Модульная структура предусматривает возможность дальнейшей модернизации и интеграции системы с другими МИС.