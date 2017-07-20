Сыворотки от ботулизма должны быть распределены по регионам - мнение

Поставленные в Украину сыворотки от ботулизма необходимо распределить по регионам Украины, сберегание всех сывороток в Киев не позволяет оказать своевременную медицинскую помощь, считает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по специальности "инфекционные болезни" Ольга Голубовская.

"В Украину поступили 25 доз сыворотки от ботулизма очень хорошего качества. Надеюсь, что это только первая поставка. Но они все находятся в Киеве, их нужно распределить по регионам, чтобы люди не метались в поиске вакцины", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

О.Голубовская также отметила, что в последнее время в Украине фиксируются случаи ранее не встречавшегося промышленного ботулизма, возникающего от употребления продукции, изготовленной промышленным способом и приобретенной в торговых сетях.

Вместе с тем, по словам, О.Голубовской, в регионах отсутствует информация о наличии сыворотки в Киеве и для лечения пациентов с ботулизмом тамошние врачи часто вынуждены применять сыворотки, которые не зарегистрированы в Украине.

"Это целые детективные истории, как врачи добывают незарегистрированные сыворотки, покупают их за свои деньги", - сказала она.

При этом О.Голубовская высказала мнение о необходимости урегулирования таких ситуаций. "Необходимо предусмотреть механизм, который позволял врачам использовать эти сыворотки законно. Сейчас любой врач, который для спасения жизни больного использует нелегальные сыворотки, может отказаться это делать и с точки зрения закона будет прав", - сказал она.

Кроме того, она считает необходимым создать резервный фонд сывороток.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец отметила, что в последние два года смертность от ботулизма выросла в три раза, при том что общий уровень заболеваемости остается на примерно одном уровне.

Она также подчеркнула, что Минздрав должен обеспечить наличие сывороток в регионах.

Кроме того, комментируя механизмы обеспечения сыворотками, глава профильного комитета отметила, что "в настоящее время в Украине существуют все нормативные возможности для закупки сывороток".

Она уточнила, что ранее регионы сами закупали сыворотки от ботулизма, однако в настоящее время они не имеют права этого делать, так как с 2014 года завершился срок регистрации этих сывороток производства РФ. В 2017 году сыворотки, в частности от ботулизма, были внесены в номенклатуру закупок международными организациями, которые могут закупать незарегистрированные препараты.

Вместе с тем председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов Владимир Лапа отметил, что по каждому случаю заболевания ботулизмом Госслужба проводит расследование.

Кроме того, он подчеркнул, что "за два года моратория на проверки бизнес расслабился" и в продажу поступает продукция несоответствующего качества.