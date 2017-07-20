Медицина

12:26 20.07.2017

Суд обязал АМКУ повторно рассмотреть жалобу "Поколения" о нарушении процедуры закупок лечебного питания для больных фенилкетонурией

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому комитет обязан повторно рассмотреть жалобу благотворительной организации "Поколение" о нарушении процедуры закупки лечебного питания для больных фенилкетонурией.

"Коллегия судей постановила: апелляционною жалобу Антимонопольного комитета Украины оставить без удовлетворения. Оставить постановление Окружного административного суда Киева от 5 апреля 2017 года без изменений", – отмечено в решении суда.

Ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил иск БО "Объединение родителей детей больных фенилкетонурией "Поколение", признав противоправным решение постоянной действующей административной коллегии АМКУ об отказе рассмотрения жалобы "Поколения" о нарушении законодательства в сфере государственных закупок и обязал коллегию комитета повторно рассмотреть соответствующую жалобу.

В сентябре 2016 года БО "Поколение" обратилось в комитет с жалобой об отмене результатов торгов, объявленных департаментом здравоохранения Киевской по закупке лечебного питания для больных фенилкетонурией.

Победителем в торгах, в результате которых были закуплены PKUNutri 3 и ConcentratedAM 3, стало ООО "Людмила-Фарм".

В БО "Поколение" утверждают, что в результате данных тендерных процедур вместо продукции Comida B и Comida C, которые успешно используются во многих странах мира и дают позитивные результаты при их употреблении и к которым уже адаптировались украинские пациенты, было закуплено "никому не известное лечебное питание, не имеющее результатов клинических исследований ни в Украине, ни в других странах мира".

Коллегия АМКУ оставила жалобу без рассмотрения, так как БО "Поколение" не принимало участие в процедуре закупок, поэтому не является субъектом обжалования результатов торгов.

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