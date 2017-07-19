Медицина

17:38 19.07.2017

Количество отоваренных столичной "Фармацией" рецептов по программе реимбурсации в июне снизилось на 22%

Количество отваренных столичным КП "Фармация" рецептов по программе "Доступные лекарства" по итогам июня сократилось на 22,4% по сравнению с показателями мая-апреля, сообщила пресс-служба аптечной сети на сайте.

В "Фармации" отметили, что данная динамика связана с увеличением количества аптек-участниц программы.

Сумма реализованных аптечной сетью в июне препаратов составила 3,138 млн грн, что на 12% меньше, чем в предыдущем месяце.

В целом за три месяца действия программы по реимбурсации лекарственных средств аптеки сети отпустили около 200 тыс. рецептов.

Кроме того, в сообщении также отмечено, что вместе с ростом количества аптек, которые принимают участие в программе реимбурсации, увеличивается и спрос населения на соответствующие препараты.

"При этом, подавляющее большинство пациентов нацелены на получение именно бесплатных лекарств из перечня программы, которых в реестре только 23. Такой ажиотаж вызывает дефектуру в аптеках, поскольку фармпроизводители и дистрибьюторы не успевают удовлетворить спрос на эти препараты", – указано в сообщении.

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