Врачи не ограничены Нацперечнем при выписывании лекарств пациентам

Врачи не ограничены Национальным перечнем основных лекарственных средств при выписывании пациентам рецептов на препараты.

Соответствующие разъяснения относительно вступления в силу постановления Кабинета министров Украины №180, которым в новой редакции был утвержден Нацперечень, обнародовано на сайте ведомства.

В ведомстве отмечают, что действие данного документа касается государственных закупок лекарств, которые осуществляются учреждениями здравоохранения на всех уровнях, а также Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и другими центральными органами исполнительной власти.

В министерстве акцентировали внимание на том, что действие постановления не распространяется на случаи, не связанные с расходованием бюджетных средств, т.е. розничную реализацию лекарств через аптечные сети.

"Исключение составляет отпуск лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения, которое осуществляется бесплатно и на льготных условиях", - отмечено в сообщении.

Кроме того, нормы постановления также не распространяются на международные закупки, а также до 1 января 2019 года на пилотный проект по возмещению стоимости препаратов инсулина (в соответствии с постановлением Кабмина от 23 марта 2016 года "№239).

В сообщении отмечено, что все препараты, стоимость которых возмещается в рамках программы "Доступные лекарства" включены в Национальный перечень.

В ведомстве также отметили, что пострадавшие в результате Чернобыльской аварии имеют возможность получить безоплатные или льготные препараты, включенные в Нацперечень.

"Если же лекарственное средство не входит в этот перечень, то лечащий врач должен предложить больному другой препарат соответствующего класса, или рассмотреть возможность изменения схемы лечения", - отмечено в сообщении.

Номенклатура закупок лекарственных средств, которые будут осуществляться областными, районными и местными департаментами здравоохранения с 1 сентября 2017 года будет формироваться в соответствии с новой редакцией Нацперечня, а также порядком определения объемов потребности, утвержденным приказом Минздрава №782 от 11 июля 2017 года.

Как сообщалось, в марте Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня. При этом с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать препараты не входящие в него.