Медицина

12:25 19.07.2017

Общие строительные работы по новому корпусу "Охамтдета" завершены

Общие строительные работы по возведению нового диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" в настоящее время завершены, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Сейчас нужно, чтобы Министерство здравоохранения закупило необходимую мебель и оборудование и до конца года мы открыли "Охматдет" (новый корпус – ИФ)", - сказал В.Гройсман.

Как сообщалось, ранее премьер-министр прогнозировал, что новый корпус больницы начнет работу в ноябре-декабре 2017 года.

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