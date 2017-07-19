Медицина

11:25 19.07.2017

Начальник отдела медстрахования Киевской облгосадминистрации победил в конкурсе на должность замглавы Гослекслужбы

Начальник отдела медицинского страхования, материального и кадрового обеспечения главного управления здравоохранения Киевской областной государственной администрации Роман Исаенко победил в конкурсе на должность заместителя главы Государственной службы Украины по лекарственным средства и контролю за наркотиками.

Информация о подведении итогов конкурса размещена на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Согласно информации агентства, в конкурсе также принимали участие генеральный директор КП "Фармация" Руслан Свитлый, заместитель начальника отдела коммуникации Гослекслужбы Алексей Литвиненко, представитель компании "Климед Украина" Николай Эргард, Владимир Бортницкий ранее занимавший должность начальника информационно-аналитического управления Гослекслужбы, а также частный предприниматель Иван Бавыкин.

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