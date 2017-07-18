Медицина

18:31 18.07.2017

Медреформа должна базироваться на обязательном медстраховании и высоких расходах на здравоохранение - Богомолец

Успешная медицинская реформа должна базироваться на введении обязательного медицинского страхования и четкой фиксации в законе предусмотренного процента от ВВП расходов на здравоохранение, считает глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец.

"Какой у нас есть другой путь? Это фиксация процента от ВВП и введение обязательного медицинского страхования", - сказала она в ходе встречи руководства комитета с представителями комиссии по вопросам здравоохранения областных и районных советов.

О.Богомолец отметила, что "обязательное медицинское страхование предусматривает механизм создания нового пула средств, которых сегодня не хватает, которые должны зайти в систему здравоохранения".

По словам О.Богомолец, предложенный Министерством здравоохранения законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327) предусматривает гарантированное финансирование, которое позволит покрыть только минимальные потребности без учета необходимости финансировать вторичную и специализированную медицинскую помощь.

О.Богомолец считает, что реализация предложенных Минздравом инициатив не позволит финансировать высокоспециализированную медицинскую помощь, на которую в настоящее время расходуется до 80% бюджета здравоохранения.

При этом она отметила, что законопроект №6327 не предлагает путей поиска новых источников финансирования.

"Закон №6327 предлагает, что государство дает минимум – первичный уровень, неотложная медпомощь, паллиативная помощь, которой пока, кстати, нет. А все остальное – идите, пожалуйста, в добровольное страхование. Есть группа в парламенте, которая лоббирует добровольное страхование, так как это просто бизнес. То есть у определенной группы есть большая мечта – сделать из медицины большой рынок медицинских услуг, где одни продают услуги, другие их покупают. Где при этом остаются люди, у которых нет средств? Им нет места в системе добровольного медицинского страхования, так как это могут "потянуть" финансово обеспеченные люди", - сказала депутат.

По словам О.Богомолец, в настоящее время профильный комитет подготовил законодательную базу для медреформы, подготовив законопроекты об обязательном медицинском страховании, об основах государственной политики в здравоохранении, об организации предоставления медицинской помощи.

"Все эти законы, которые описывают, как планомерно должна развиваться система. Мы приняли закон о медицинской услуге, и теперь все будет зависеть от украинского общества. Эти законы правительство и Министерство здравоохранения блокируют, объявляют, что мы враги реформы. На самом деле они просто полностью блокируют другую позицию – обязательное медицинское страхование и фиксацию высокого процента ВВП", - подчеркнула глава комитета по здравоохранению.

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