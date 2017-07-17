Администрация НМУ им. Богомольца отказалась подписывать с Центром тестирования протокол о взаимопонимании

Администрация Национального медицинского университета им. А.Богомольца отказалась подписывать протокол о взаимопонимании, предложенный Центром тестирования при Министерстве здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба центра на сайте.

В сообщении отмечено, что подписание данного протокола позволило бы урегулировать взаимоотношения между организациями, а выпускникам как можно скорее получить сертификаты об успешней сдаче государственного лицензированного экзамена.

"Администрация НМУ по телефону сообщила об отказе подписать такой документ и прекратила переговоры. Поэтому вся ответственность за невыдачу студентам сертификатов полностью возлагается на ректора НМУ", - отмечено в сообщении.

Согласно протоколу, размещенному на сайте центра, стороны должны были разорвать, подписанный в 2013 году договор о сотрудничестве и подписать договор об установлении соответствия качества подготовки специалистов и компенсации стоимости полученной услуги по проведению лицензированных экзаменов.

Согласно тексту документа, предложенного центром, НМУ должен был с 2018 года подписывать соответствующие договоры с центром о закупке услуг по проведению экзамена и выдачи соответствующих сертификатов, а также вносить соответствующие расходы в смету НМУ, которая утверждается Минздравом.

Кроме того, университет должен был также отозвать свой иск в Хозяйственный суд Киева о принудительной выдаче центром сертификатов и в письменном виде гарантировать не отсутствие исков по данному вопросу в будущем.

Центр тестирования со своей стороны, должен был до 14 июля обеспечить выдачу выпускникам сертификатов о сдаче экзамена Крок 2.

В свою очередь, администрация вуза 17 июля направила письмо главе комиссии Минздрава по оценке качества образования Александру Волосовцу, в котором заявила, что глава Центра тестирования Ирина Булах рассматривает одним пакетом два разных вопроса – выдачу сертификата выпускникам и хозяйственные взаимоотношения между организациями.

"В июле директор (Центра тестирования – ИФ) решила, что подготовленные и распечатанные сертификаты можно использовать как инструмент для развязывания хозяйственного спора", – отмечено в сообщении.

Руководство университета высказало мнение о том, что именно А.Волосовец как глава комиссии по оценке качества образования, который ставит свою подпись на сертификатах, несет ответственность за надлежащее соблюдения порядка проведения лицензионных экзаменов и своевременную выдачу соответствующих сертификатов.

Кроме того, администрация НМУ также отметила, что по состоянию на 17 июля она не получила официальных результатов сдачи студентами третьего курса медицинских и медико-психологических факультетов экзамена "Крок1. Общая врачебная подготовка".

Как сообщалось, между Центром тестирования при Министерстве здравоохранения Украины и руководством НМУ им. А. Богомольца возник конфликт в результате которого, выпускники университета до сих пор не получили сертификаты о прохождении лицензионных экзаменов, что делает невозможным их трудоустройство на должности врачей-интернов.