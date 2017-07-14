Минздрав надеется на принятие медреформы осенью, продолжит работу по подготовке

Министерство здравоохранения надеется на принятие реформы здравоохранения осенью и продолжает подготовку ее внедрения, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы дальше продолжаем работать с проектами постановлений и приказами, которые нужно принять как подзаконные акты по изменениям. Надеемся, что в сентябре реформу проголосуют", - сказала она журналистам в Киеве в пятницу.

У.Супрун подчеркнула, что при условии принятия законопроекта №6327 в сентябре Минздраву удастся уложиться в бюджетный процесс и внести необходимые предложения в бюджет 2018 года.

Она отметила, что с 1 января 2018 года первичный уровень медпомощи сможет заработать на новых принципах финансирования "деньги идут за пациентом".

"Мы готовим врачей и пациентов, чтобы они уже подписывали договора. У нас уже есть и наполняются реестры врачей и медучреждений. Я думаю, что до 1 января предстоит сделать много работы", - сказала У.Супрун.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 июня 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.