Минздрав не обращался за визированием правок в законопроект относительно медреформы – Богомолец

Министерство здравоохранения не обращалось к главе комитета Верховной Рады Ольге Богомолец с просьбой завизировать таблицу с поправками к законопроекту относительно медицинской реформы (№6327).

"Ко мне от представителей министерства (здравоохранения - ИФ) вопросы относительно того, когда будет завизирована таблица с поправками, не поступали", - написала О.Богомолец на своей странице в "Фейсбук".

При этом она подчеркнула, что остается сторонницей реформирования системы здравоохранения.

"Я как сознательная гражданка Украины и ответственный политик всегда стояла за реформы в Украине, реформы системы здравоохранения в частности! И. о. министра здравоохранения (Уляна Супрун - ИФ) и Минздрав сознательно распространяют не соответствующую действительности информацию о блокировании реформ и отказа подписывать заключение профильного комитета", - заявляет О.Богомолец.

"Реформе в Украине быть - доступной, качественной, честной и прозрачной, которая защитит людей и даст им возможность лечиться и быть здоровыми, получать необходимую поддержку от государства", - подчеркнула депутат.

Как сообщалось, и. о. министра здравоохранения У.Супрун в четверг утром заявила, что О.Богомолец отказывается подписать позитивное заключение парламентского комитета по вопросам здравоохранения на законопроект №6327, вынесенное комитетом после двухдневного рассмотрения доработанного ко второму чтению законопроекта.

Вместе с тем, по информации СМИ, О.Богомолец в четверг в Верховной Раде потеряла сознание и была госпитализирована в больницу "Феофания". Агентству "Интерфакс-Украина" она сообщила, что ее осматривает врач.

При рассмотрении законопроекта №6327 О.Богомолец не присутствовала, заседания провела заместитель главы комитета Ирина Сысоенко.

Рабочая группа при доработке ко второму чтению законопроекта учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.

Верховная Рада 8 июня 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.