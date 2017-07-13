Медицина

17:24 13.07.2017

Бюджетный комитет рекомендовал снизить расходы на изменение механизма финансирования в клиниках НАМНУ

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал снизить по общему фонду расходы на пилотный проект по изменению механизма финансирования предоставления медпомощи в некоторых клиниках системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

Согласно решению комитета, принятому в среду, эти расходы предлагается снизить на 85,501 млн грн.

Вместе с тем, комитет рекомендовал увеличить по общему фонду расходы на диагностику и лечение с внедрением экспериментальных и новейших медицинских технологий в медучреждениях системы НАМНУ на 80,1 млн грн.

Как сообщалось, НАМНУ планировала с 1 июля запустить пилотный проект по автономизации и софинансированию медуслуг в четырех входящих в ее структуру институтах - в Институте кардиологии им. академика Стражеско, Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова, институте хирургии и транспланталогии им. Шалимова и в Институте нейрохирургии им.Акад. Ромоданова.

На реализацию пилотного проекта из госбюджета было выделено 200 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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