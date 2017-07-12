В Сумах открыт современный Центр реабилитации участников АТО

В Сумах при участии президента Украины Петра Порошенко в среду состоялось торжественное открытие Центра предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, АТО и членам их семей.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в своем выступлении президент подчеркнул, что в вооруженной борьбе за освобождение украинской земли приняли участие 300 тыс. украинцев. Он поблагодарил военных, волонтеров, украинский народ и партнеров Украины за усилия по строительству современных Вооруженных сил, которые смогли остановить российскую агрессию.

"Подчеркиваю – нет сегодня более важной задачи для украинской власти, нет более почетного поручения от украинской общественности и украинского народа, чем оказать почет и уважение участникам АТО. Именно поэтому по моему поручению создаются реабилитационные центры участников АТО по всей стране", - сказал президент.

П.Порошенко также вручил сертификат на медицинское оборудование для Центра оказания медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам АТО и членам их семей и ознакомился с работой медучреждения.

"Глава государства осмотрел помещения для реабилитации воинов, в том числе спортивный зал и помещение для игры в теннис, занятий боксом, массажный кабинет и кабинет для бальнеологических процедур", - говорится в сообщении.

Во время церемонии открытия Центра президент встретился с получившей тяжелые ранения в зоне проведения АТО и прошедшей курс реабилитации волонтером, командиром медицинского батальона "Госпитальеры" Яной Зинкевич. "Своим примером Вы продемонстрировали, что никогда не надо сдаваться, не надо опускать руки", – сказал П.Порошенко.