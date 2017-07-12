Минздрав презентовал методику расчета стоимости медуслуги

Министерство здравоохранения презентовало проект методики расчета стоимости медицинского обслуживания (медицинской услуги).

Согласно пояснительной записке к проекту методики, она позволит стандартизировать и унифицировать подходы к учету затрат в учреждениях здравоохранения Украины и заложить базовые принципы универсальной национальной системы расчета стоимости медицинских услуг.

Методика позволит определять и учитывать затраты, необходимые для оказания медуслуг на уровне учреждений здравоохранения.

Методика разработана на основе стандартного метода анализа затрат путем их пошагового распределения сверху вниз.

Согласно проекту методики, общий бюджет медицинского учреждения, на основе которого осуществляется дальнейшее распределение расходов, охватывает все расходы учреждения из основного и специального фондов, за исключением капитальных затрат (капитальный ремонт и закупка дорогостоящего оборудования и других основных средств).

Кроме того, в анализ расходов не включаются расходы, непосредственно не связанные с предоставлением учреждением медицинских услуг (расходы клинических учебных баз высших учебных медицинских заведений, расположенных на базе больниц, услуги централизованной лаборатории, централизованное перераспределение лекарств и тому подобное).

Для обеспечения точности и объективности расчетов, во всех заведениях здравоохранения, охваченных национальной системой сбора и анализа данных о расходах, как прямые расходы классифицируются расходы на заработную плату и связанные с ней начисления, расходы на лекарственные средства, расходы на техническое обеспечение и обслуживание (текущий ремонт) дорогостоящего оборудования.

Как сообщалось, 20 июня глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что народные депутаты ожидают от Министерства здравоохранения публикацию модели расчета стоимости медицинских услуг. В апреле Верховная Рада приняла закон №2309-д об усовершенствовании законодательства в вопросах деятельности учреждений здравоохранения, предусматривающий, в частности, предоставление автономии клиникам в вопросах хозяйственных деятельности. Закон запрещает приватизацию государственных и коммунальных больниц и предусматривает перевод медучреждений из статуса бюджетных учреждений в статус некоммерческих и неприбыльных предприятий, а также возможность официально оплачивать оказанную медпомощь медучреждением за средства разных финансовых источников - государственного, областного, городского и районного бюджетов, страховых компаний, фондов, средств любых юридических лиц и физлиц.