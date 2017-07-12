Медреформа в Украине может пострадать от турбулентностей в Раде – немецкий депутат

Депутат немецкого Бундестага, член комитета по иностранным делам Марилуизе Бек (Marieluise Beck) считает, что реформа здравоохранения в Украине находится под угрозой из-за шумихи вокруг снятия депутатской неприкосновенности с отдельных депутатов Верховной Рады.

"Мы сопровождаем многие реформы в Украине, в частности проект реформы здравоохранения. И тут есть такая угроза, что именно этот проект реформы может пострадать от турбулентностей, которые происходят на этой сессионной неделе. (…) Процесс снятия или заявления о снятии неприкосновенности очень политизирован. Из-за этого мы сейчас видим, что очень важная реформа для населения, а именно системы здравоохранения, под угрозой потому, что все говорят о снятии или неснятии депутатской неприкосновенности", - сказала немецкий депутат на пресс-конференции в среду в Киеве.

По ее словам, в правительстве Германии ожидают принятия законопроектов, предусматривающих реформирование сектора здравоохранения.

"Могу вас заверить в том, что как федеральный канцлер Германии, так и Министерство иностранных дел с нетерпением ждут принятия реформы системы здравоохранения в Украине, которая может привести к существенным позитивным изменениям для населения Украины", - добавила М.Бек.

Депутат уточнила, что существующая система предоставления медицинских услуг предусматривает бесплатную помощь только на бумаге, однако в жизни все зависит от возможности пациента оплатить собственное лечение.

По ее мнению, реформа, предлагаемая и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, может обеспечить бесплатную базовую медицинскую помощь для населения и модернизацию системы здравоохранения.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с председателем комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольгой Богомолец, которая не поддерживает данный проект реформы, М.Бек уточнила, что их встреча не предусмотрена.

"Я знаю, что глава комитета здравоохранения (Ольга Богомолец – ИФ) является врачом Майдана – я это очень уважаю. С другой стороны, эти дебаты о том, что вроде бы как сейчас мы имеем систему бесплатного медицинского обслуживания населения, а тут (в реформе – ИФ) изменения в худшую сторону, - я это не разделяю", - добавила М.Бек.