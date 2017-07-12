Супрун призвала членов комитета ВР по здравоохранению вернуть суть медреформы

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун призвала членов профильного комитета Верховной Рады вернуть при подготовке ко второму чтению законопроекта о медреформе (№ 6327) суть заложенных Минздравом реформ и внести законопроект на голосование в четверг.

Об этом она заявила на брифинге в Киеве в среду. "Я требую, чтобы комитет по здравоохранению вернул в законопроект его суть", - сказала она.

У.Супрун уточнила, что во время подготовки ко второму чтению профильный комитет изъял из законопроекта три ключевых положения, которые касаются сооплаты медуслуг, финансирования первичной медпомощи через субвенции и использования международных клинических протоколов.

"Я не вижу другого объяснения, кроме желания оставить все как есть", - сказала она.

В свою очередь соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ирина Литовченко отметила, что отказ от использования международных клинических протоколов не позволит в Украине использовать новейшие методы лечения и инновационные препараты.

"Мы требуем, чтобы законопроект внесли в зал, чтобы депутаты смогли проголосовать'"- сказала она.

Директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина подчеркнула, что ликвидация сооплаты означает невозможность заплатить за лечение официально. "Это означает, что по прежнему в медицине будет черный кэш", - сказала она, подчеркнув, что концепция, предложенная Минздравом и поддержанная правительством, предусматривает, что государство покрывает большую часть долю оплаты за медуслугу.

Эксперт РПР Александр Ябчанка отметил, что против реформы выступает глава профильного комитета Ольга Богомолец, которая "объединилась с "Опоблоком" и фарммафией".

В свою очередь член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова подчеркнула, что в блокировании медреформы заинтересована "медицинская элита, которая сегодня бесконтрольно распоряжается бюджетами медицинских учреждений".

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

При подготовке ко второму чтению законопроекта №6327 депутаты подали 886 поправок ко второму чтению на 328 страницах.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что члены рабочей группы по доработке законопроекта по медицинской реформе согласовали позицию относительно исключения из документа нормы о сооплате за медицинские услуги.