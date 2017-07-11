Экспертная группа предоставила "Охматдету" при прохождении аккредитации около 50 рекомендаций

Экспертная группа в ходе проведения аккредитации предоставила Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" около 50 рекомендаций, которые клиника должна выполнить в течение 12 месяцев.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, плановую аккредитацию "Охматдет" прошел в июне 2017 года, подтвердив в ее ходе высшую категорию.

Очередная аккредитация планируется через год.

В Минздраве подчеркивают, что информация о решении аккредитационной комиссии относительно необходимости введения платных услуг в "Охматдете" не соответствует действительности.

По информации Минздрава, предложения и замечания экспертной группы касались в основном улучшения качества предоставления услуг, улучшения комфорта и доступа пациентов в больницу, создания надлежащих условий хранения лекарственных средств и проведения диагностики. В частности, комиссия рекомендует дооснастить Украинский Референс-центр по клинической лабораторной диагностике некоторым оборудованием, оснастить клинику аппаратом МРТ, наладить работу реестра доноров для проведения неродственной трансплантации стволовых клеток детям, больным онкогемотологичесскими заболеваниями, обновить оборудование трансплантации костного мозга, создать на базе консультативно-диагностической поликлиники центр для лечения детей с орфанными заболеваниями, обеспечить эффективное взаимодействие с учреждениями здравоохранения по месту проживания пациентов, обеспечить соблюдение температурного режима для хранения лекарственных средств, обеспечить беспрепятственный доступ в помещения клиники для пациентов с ограниченными возможностями при помощи пандусов, обеспечить удобный подъезд к клинике карет скорой помощи, обеспечить контроль за оказанием трансфузионной помощи, более тщательно вести необходимую медицинскую документацию, организовать на базе клиники пансионат для родителей находящихся в стационаре детей и пр.

Как сообщалось, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что аккредитационная комиссия рекомендовала НДСБ "Охматдет" (Киев) ввести платные медицинские услуги.

Как сообщалось, 30 мая сотрудники "Охматдета" обратились к президенту Украины Петру Порошенко, главе профильного парламентского комитета О.Богомолец, премьер-министру Владимиру Гройсману, а также к и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун с просьбой включить больницу в перечень организаций, не подлежащих реорганизации в казенное государственное предприятие в рамках закона об автономизации медицинских учреждений (№2002). Обращение подписала и бывшая и.о. главврача "Охматдета" Надежда Кисиль.

В то же время 31 мая конкурсная комиссия Минздрава определила победителем конкурса на должность главврача "Охматдета" Ирину Садовяк, которая одной из главных целей в данной должности определила преобразование медучреждения в коммунальное некоммерческое предприятие.