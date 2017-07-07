Минздрав принимал решение о госзакупке лекарств только после согласования с рабочей группой

Министерство здравоохранения принимало решение о закупке лекарственных средств только после согласования с рабочей группой и в четком взаимодействии с ней, заявил Минздрав.

"Закупки происходили исключительно в четком взаимодействии с профильными рабочими группами Минздрава, которые были соответствующим образом проинформированы и согласовывали все предложения в процессе закупок: перечень лекарственных средств, производителей, сроки годности и графики поставки. Только после получения официального согласования со стороны рабочей группы Минздрав заключал сделки с Crown Agents и начинался процесс снабжения", - заявило ведомство на своей странице в Фейсбук.

В Минздрав отмечают, что экс-главный внештатный детский гематолог Светлана Донская и заведующий отделением трансплантации костного мозга клиники "Охматдет" Олег Рыжак "являются опытными экспертами в области онкологии и членами рабочих групп, формирующих номенклатуру и государственный заказ на препараты для онкологических больных".

"При формировании объема закупок за средства госбюджета 2015 года С.Донская и О.Рыжак лично поставили подписи под документами с объемом поставок для "Охматдета". Есть сканы бумаг с их подписями, которые подтверждают, что 50% от заказанного количества препаратов "сандимун" и "орунгал" будет поставлен в больницу с ограниченным сроком годности (менее года) и остальные 50% с обычным сроком годности", - сообщает Минздрав.

"То, что на складе "Охматдета" остаются непригодные к использованию препараты - ответственность исключительно рабочей группы, которая согласовывала поставки с закупочной компанией", - заявляют в ведомстве.

В Минздраве подчеркивают, что из года в год областные больницы и "Охматдет" заказывают избыточные количества медикаментов, которые не успевают использовать в течение их срока действия и впоследствии списывают.

По данным Минздрава, в 2015 году для онкобольных детей были заказаны 3673 ампулы противогрибкового препарата "ноксафил", из них 656 ампул не успели использовать, поскольку у них истек срок годности, при этом в больницах до сих пор остаются пригодными около 250 единиц этого препарата. При этом в 2016 году этот препарат рабочая группа заказала этот препарат в количестве 2129 единиц, утверждая, что годовая 100%-я потребность составляет 4838 единиц.

По данным Минздрав в настоящее время лекарства по детской онкологии, закупленные за средства госбюджета 2016 года уже поставлены в количестве 14% от общей профинансированной необходимости, в ближайшее время ожидаются новые поставки.

В 2017 году бюджет на закупку медикаментов для онкобольных детей в 2017 году был увеличен в 1,5 раза.

"Минздрав приложит максимальные усилия и поможет Генеральной прокуратуре Украины найти виновных в сложившейся ситуации с детской онкологией в стране", - говорится в заявлении Минздрава.

Как сообщалось, С. Донская и О.Рыжак на пресс-конференции в пятницу возложили ответственность за закупку за средства госбюджета лекарственных средств с ограниченным сроком годности лежит на руководство Министерства здравоохранения, заявив, что подписи членов рабочей группы при Минздраве носят рекомендательный характер.