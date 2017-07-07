Аккредитационная комиссия рекомендовала "Охматдету" ввести платные медуслуги

Аккредитационная комиссия рекомендовала Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев) ввести платные медицинские услуги, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"На минувшей неделе "Охматдет" подучила предписание от аккредитационной комиссии ввести платные услуги. Это не просто катастрофа, это - непонимание тех катастрофических ошибок, которые сегодня допускает исполнительная власть. "Охматдет" – это центральная больница, которая предоставляет вторичную и третичную специализированную медпомощь, люди не смогут платить сооплату на лечение детей. Не смочь обеспечить центральную больницу гарантированным лечением и вынуждать ее выходить на сооплату - это управленческая катастрофа", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь, заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга "Охматдета" Олег Рыжак уточнил, что рекомендация Минздрава о введении в "Охматдете" платных медуслуг зафиксирована в заключении аккредитационной комиссии, которая аккредитовала больницу "Охматдет" как лечебное учреждение высшей категории.

"Как комиссия ни старалась, чтобы этого не произошло, больница прошла аккредитацию", - сказал он.

О.Рыжак отметил, что в выводе аккредитационой комиссии "есть странные вещи относительно платной медпомощи и обновления парка оборудования отделения трансплантации костного мозга".

"Кто его должен обновлять? Последние закупки оборудования проводились в 2007 году. Теперь я, наверное, должен за свою зарплату купить аппарат, который стоит $100 тыс., чтобы обновить оборудование?", - сказал он.

Кроме того, по словам О.Рыжака, аккредитационная комиссия рекомендовала "Охматдету" создать реестр неродственных доноров костного мозга, в то время как такой реестр уже несколько лет создан в структуре Государственного экспертного центра (ГЭЦ), но не работает.

Президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич отметила: "Трансплантация костного мозга от неродственного донора в Украине не осуществляется – нет лекарств". При этом, по ее словам, затраты на лечение лейкоза могут составить 450 тыс. грн, на лечение лимфогранулематоза – более 5 млн грн.

Как сообщалось, 30 мая сотрудники "Охматдета" обратились к президенту Украины Петру Порошенко, главе профильного парламентского комитета О.Богомолец, премьер-министру Владимиру Гройсману, а также к и. о. министра здравоохранения Уляне Супрун с просьбой включить больницу в перечень организаций, не подлежащих реорганизации в казенное государственное предприятие в рамках закона об автономизации медицинских учреждений (№2002). Обращение подписала и бывшая и. о. главврача "Охматдета" Надеждой Кисиль.

В то же время 31 мая конкурсная комиссия Минздрава определила победителем конкурса на должность главврача "Охматдета" Ирину Садовяк, которая одной из главных целей в данной должности определила преобразование медучреждения в коммунальное некоммерческое предприятие.