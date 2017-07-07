Ответственность за госзакупку лекарств с коротким сроком годности лежит на руководстве Минздрава – медики "Охматдета"

Ответственность за закупку за средства госбюджета лекарственных средств с ограниченным сроком годности лежит на руководстве Министерства здравоохранения, подписи членов рабочей группы при Минздраве носят рекомендательный характер, заявила заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы "Охматдет" Светлана Донская.

"Минздрав является единственным административным органом, который отвечает за деньги медицинских программ и конечная ответственность лежит на Минздраве. Если у детей нет медикаментов, а это централизованная закупка за госбюджет, то ответственным является Минздрав", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам С.Донской, рабочая группа при Минздраве, в которую она также входила, рассматривала письма от международной организации Crown Agents, которая закупала лекарства по программе детской онкологии и онкогематологии за средства госбюджета 2015 года, а затем выдавала свое заключение относительно препаратов, их характеристик, в том числе – сроков годности, и сроков поставки, которые предлагало закупить британское закупочное агентство Crown Agents. Результаты рассмотрения заседаниями рабочей группы фиксировались в соответствующих протоколах, которые передавались руководству Минздрава.

"Рабочая группа соглашалась на сокращенные сроки годности при условии гарантированной замены этих препаратов компаниями через Crown Agents, например, если препаратов с полным сроком годности нужно было ждать очень долго. Об этом говорилось во всех протоколах. Потом эти рекомендации рабгуппы передавались на рассмотрение рабочей группы, которая имела право решать и подписывать документы с Crown Agents", - сказала она.

При этом С.Донская отметила, что препараты на замену не поставлены.

"В карантийной зоне уже лежат просроченные лекарства на 1 млн грн, 31 июля этих лекарств будет на 6 млн грн, а замены до сих пор нет. Ни одной замены не произошло", - сказала она.

С.Донская также отметила отсутствие поставок лекарств, закупленных за средства госбюджета за 2016 года Программой развития ООН (ПРООН, UNDP), в частности отсутствия поставок препарата "метотрексат", который в "Охматдете" закончился в апреле и который ПРООН обещает поставить только в конце июля.

В свою очередь, заведующий отделением трансплантации костного мозга "Охматдета" Олег Рыжак также подчеркнул отсутствие поставок препаратов, которые должны были быть закуплены за средства госбюджета 2016 года.

"Компании, которые вышли на торги, не получили акцепт", - сказал он.

Он также сообщил, что Минздрав получил письмо от ПРООН, в котором международная организация предлагает сократить номенклатуру закупаемых лекарств.

"Мы не сможем обеспечить лечение и соблюдение протоколов по сокращенной номенклатуре?", - сказал О.Рыжак.

Как сообщалось, в конце апреля С.Донская сообщила, что на складе "Охматдета" находятся два препарата общей стоимостью 298 тыс. грн, которые невозможно использовать из-за окончания срока годности. По ее словам, если не будут заменены препараты, срок годности которых заканчивается в июне, сумма возрастет сразу на 7 млн грн.

В свою очередь, и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Crown Agents направило в министерство письма, гарантирующие замену препаратов с истекающим сроком в случае, если лекарства не успеют использовать до его окончания.