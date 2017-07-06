Мошенники списали со счетов фармкомпании "Санофи Авентис Украина" около 42 млн грн

Мошенники списали со счетов входящей в состав глобальной компании Sanofi фармацевтической компании "Санофи Авентис Украина" около 42 млн грн.

"Санофи-Авентис Украина" стала жертвой мошенников, которые за незаконное судебное решение путем подделки документов списали со счетов компании около 42 млн грн", - говорится в заявлении компании, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Как подчеркивают в компании, в результате мошеннических действий при попустительстве представителей судебной системы и Государственной исполнительной службы созданы значительные препятствия для нормальной хозяйственной деятельности предприятия в Украине.

"От этого страдает не только компания, но и репутация Украины как государства, которая борется за привлечение иностранных инвестиций и заявляет об их надлежащей защите", - считают в "Санофи-Авентис Украина".

При этом в фармкомпании отмечают, что она предпринимает все предусмотренные законом меры по защите своих прав, однако надеется на оперативную реакцию со стороны компетентных органов и учреждений по недопущению перевода похищенных средств на счета мошенников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Украины, международными договорами по защите иностранных инвестиций.

В заявлении подчеркивается, что данная ситуация может повлиять на дальнейшие планы фармкомпании по развитию бизнеса в Украине.

"Хотя сложившаяся ситуация не поколеблет обязательства "Санофи-Авентис Украина" предоставлять украинцам доступ к качественным инновационным лекарственным средствам, отсутствие соответствующей защиты наших прав может негативно повлиять на дальнейшие планы группы Sanofi по развитию бизнеса в Украине", - говорится в заявлении.