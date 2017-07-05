Прокуратура проверит возможность наличия в "Охматдете" просроченных лекарств

Органы прокуратуры проверят возможность наличия в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев) просроченных лекарственных препаратов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Следователи недавно действительно получили информацию о том, что в "Охматдете" на хранении в определенном отделении есть большое количество просроченных лекарств, которые никто не замещает", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

В этом контексте Ю.Луценко сообщил, что в последние 7-10 дней органы прокуратуры пытаются установить, соответствует ли действительности эта информация. "Если эта информация будет установлена, то будут признаки определенных уголовных правонарушений, которым, конечно, мы дадим оценку", - заверил генпрокурор.

Вместе с тем он подчеркнул, что данный факт никоим образом не ставит под сомнение ни необходимость прозрачных международных закупок, ни саму реформу здравоохранения.

В целом, говоря о нарушениях в системе здравоохранения, Ю.Луценко напомнил, что еще в конце 2016 года Генпрокуратура вместе с МВД начала расследование обстоятельств закупок лекарственных препаратов Министерством здравоохранения.

"Я как гражданин поддерживаю госпожу Супрун (и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун - ИФ) в том, что она пытается изменить систему здравоохранения, сделать ее прозрачной и эффективной... После проверки 80% обвинений, прозвучавших в запросах народных депутатов, отпали… Юридически нет никаких нарушений", - сказал генпрокурор.

"На начало этого года у нас было два вопроса: вопрос к двум государственным предприятиям-перевозчикам лекарств в части обоснованности их тарифов, второй вопрос - о возможном поступлении в ходе международных поставок просроченных лекарств. Госпожа Супрун сказала мне, что все международные поставщики лекарств взяли на себя обязательства в случае истечения срока годности лекарства замещать их новыми препаратами, не просроченными", - добавил Ю.Луценко.