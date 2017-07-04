Медицина

11:17 04.07.2017

Количество больных корью в Украине в июне возросло вдвое

Корью в Украине в июне заболело 473 чел., что почти в два раза увеличило количество заболевших с начала 2017 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом с начала года зарегистрировано 962 случая заболевания корью.

"Больше всего людей заразилось корью в Ивано-Франковской и Одесской областях. Вспышки заболевания в июне также регистрировались в Тернопольской и Черновицкой областях. Всего за последние полгода в Украине произошло 15 вспышек кори, поразивших половину областей и Киев", - отмечает Минздрав.

По его данным, за шесть месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области зарегистрировано 520 случаев, Одесской – 344, Тернопольской – 48, Днепропетровской – 11, Винницкой – девять Черновицкой – восемь.

Кроме того, единичные случаи заболевания зафиксированы в Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областях и в Киеве.

Большинство заболевших – 70% (697 чел.) – дети и подростки.

В ведомстве акцентируют, что большая часть заболевших не имела всех необходимых доз вакцин или вообще была не вакцинирована.

"Специфического лечения от кори не существует, наиболее действующей профилактикой заболевания является вакцинация", - отмечено в сообщении.

В настоящее время в Украине доступна комбинированная вакцина Priorix производства британской фармкомпании GlaxoSmithKine Plc (GSK), закупленная за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 июня в государственных медицинских учреждениях насчитывалось 929,7 тыс. вакцин.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Ряд том-менеджеров "Фармак" перешел в наблюдательный совет

Контролирующие органы должны возобновить проверки фармпроизводителей и аптек – глава набсовета "Фармак"

Для организации производства в Украине сывороток и вакцин нужна политическая воля – глава набсовета "Фармак"

Программа "Доступные лекарства" позволяет сделать шаг к страховой медицине – Филя Жебровская

Пилотная версия eHealth во время кибератаки работала полноценно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8730.html
РЕКЛАМА