Количество больных корью в Украине в июне возросло вдвое

Корью в Украине в июне заболело 473 чел., что почти в два раза увеличило количество заболевших с начала 2017 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом с начала года зарегистрировано 962 случая заболевания корью.

"Больше всего людей заразилось корью в Ивано-Франковской и Одесской областях. Вспышки заболевания в июне также регистрировались в Тернопольской и Черновицкой областях. Всего за последние полгода в Украине произошло 15 вспышек кори, поразивших половину областей и Киев", - отмечает Минздрав.

По его данным, за шесть месяцев 2017 года в Ивано-Франковской области зарегистрировано 520 случаев, Одесской – 344, Тернопольской – 48, Днепропетровской – 11, Винницкой – девять Черновицкой – восемь.

Кроме того, единичные случаи заболевания зафиксированы в Донецкой, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской областях и в Киеве.

Большинство заболевших – 70% (697 чел.) – дети и подростки.

В ведомстве акцентируют, что большая часть заболевших не имела всех необходимых доз вакцин или вообще была не вакцинирована.

"Специфического лечения от кори не существует, наиболее действующей профилактикой заболевания является вакцинация", - отмечено в сообщении.

В настоящее время в Украине доступна комбинированная вакцина Priorix производства британской фармкомпании GlaxoSmithKine Plc (GSK), закупленная за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 июня в государственных медицинских учреждениях насчитывалось 929,7 тыс. вакцин.