Медицина

14:05 28.04.2017

В НАБУ появится подразделение по расследованию коррупции в здравоохранении

В Национальном антикоррупционном бюро Украины создадут подразделение, детективы которого будут расследовать уголовные производства по коррупции в сфере здравоохранения, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое будет специализироваться на расследовании уголовных производств по коррупции, касающейся сферы Министерства здравоохранения", - сказал он в пятницу в Киеве на конференции, посвященной борьбе с коррупцией в здравоохранении.

Он добавил, что в четверг состоялось совещание, на котором обсудили взаимодействие НАБУ с Минздравом.

Кроме того, А.Сытник отметил, что в ближайшее время назначат еще 50 детективов НАБУ.

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