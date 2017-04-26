Медицина

16:34 26.04.2017

Украинские психиатры выступают за скорейший переход к европейской практике оказания психиатрической помощи

Украинские специалисты в области психиатрии надеются, что Верховная Рада Украины уже в мае примет в целом проект изменений в законодательство об оказании психиатрической помощи, которые будут отвечать европейским нормам.

"Мы очень надеемся, что в мае наш парламент все-таки утвердит эти изменения, которые отвечают нормам европейских документов, Конвенции о защите прав пациентов", - сказала директор украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины Ирина Пинчук в ходе пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении психиатрической помощи (№4449).

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести комплексные изменения в украинское законодательство и направлен на дестигматизацию восприятия обществом психиатрической помощи и урегулирование ряда проблемных вопросов, связанных с проведением психиатрического освидетельствования лица без его согласия или без согласия его законного представителя; предупреждением возможных злоупотреблений при поступлении в психиатрическое учреждение лица, признанного недееспособным; проведением принудительной стерилизации таких лиц.

ВАЖНОЕ

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

Минздрав огласил результаты конкурса на ряд должностей

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав обнародовал перечень кандидатов в состав общественного совета

Сообщество психиатров Украины надеется на принятие в мае изменений в закон об оказании психиатрической помощи

Тендеры на закупку ангиографов для развития сети реперфузионных кардиоцентров будут объявлены в ближайшее время – Супрун

"Наш край" будет контролировать выполнение программы Минздрава "Доступные лекарства"

Применение европейских протоколов лечения будет стимулировать фармпроизводмтелей расширять продуктовые портфели

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Спортивные костюмы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА