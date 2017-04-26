Украинские психиатры выступают за скорейший переход к европейской практике оказания психиатрической помощи

Украинские специалисты в области психиатрии надеются, что Верховная Рада Украины уже в мае примет в целом проект изменений в законодательство об оказании психиатрической помощи, которые будут отвечать европейским нормам.

"Мы очень надеемся, что в мае наш парламент все-таки утвердит эти изменения, которые отвечают нормам европейских документов, Конвенции о защите прав пациентов", - сказала директор украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины Ирина Пинчук в ходе пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении психиатрической помощи (№4449).

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести комплексные изменения в украинское законодательство и направлен на дестигматизацию восприятия обществом психиатрической помощи и урегулирование ряда проблемных вопросов, связанных с проведением психиатрического освидетельствования лица без его согласия или без согласия его законного представителя; предупреждением возможных злоупотреблений при поступлении в психиатрическое учреждение лица, признанного недееспособным; проведением принудительной стерилизации таких лиц.