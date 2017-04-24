Кабмин включил здоровье населения в перечень приоритетов на 2017-2020гг

Кабинет министров Украины включил здоровье населения в перечень приоритетных действий правительства на 2017-2020 гг.

Это закреплено среднесрочным планом правительства до 2020 года.

"Здоровье населения является одним из основных факторов достижения национальной безопасности и благополучия государства в целом", - подчеркивается в документе.

Согласно плану действий правительства, Кабмин считает неотложным внедрение новых подходов к решению проблем общественного здоровья и называет профилактическую работу одним из приоритетов системы медпомощи.

"Деятельность системы здравоохранения будет переориентирована от политики лечения к политике укрепления и сохранения здоровья и предупреждения заболеваний", - отмечается в документе.

В частности, правительство намерено создать новую систему организации здравоохранения на основе медицинского страхования, реформирования экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, усовершенствовать оказания высокоспециализированной медицинской помощи.