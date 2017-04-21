Медицина

11:59 21.04.2017

Реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения создадут в Киеве

Реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения, который будет финансироваться за счет местного бюджета, планируют открыть в столице.

Соответствующие решение о создании коммунального реабилитационного учреждения "Киевский центр незрячих", который будет обеспечивать физическую, психологическую, социально-бытовую и профессиональную интеграцию людей с нарушениями зрения в общество, было принято на пленарном заседании Киевского городского совета

"Идея работы учреждения – не просто адаптировать человека с инвалидностью к социальной жизни, а помочь ему быть конкурентоспособным на рынке труда. Имеется в виду не только энциклопедические знания человека, а и его мобильность, коммуникабельность, умение самостоятельно быстро решать сложные задачи", - цитирует пресс-служба Киевсовета инициатора документа Александра Пабата.

Центр должен быть создан в течение двух месяцев после обнародования решения.

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