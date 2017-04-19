ЮНИСЕФ сэкономила $17 млн на закупке вакцин за средства 2016г.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) сэкономила для Украины $17 млн при закупке вакцин за средства государственного бюджета 2016 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский во время заседания Кабинета министров в среду.

"Если смотреть по ЮНИСЕФ, по закупкам вакцин, то мы сейчас имеем $17 млн сэкономленных только на вакцинах средств", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсаман отметил, что эти средства будут направлены на закупку новых лекарств.

"Никогда бы, если бы не новая система закупок через международные организации, никто бы не сэкономил ни единой копейки. Эти $17 млн разошлись бы по карманам разных дельцов, которые десятилетиями грели свои руки. Эти $17 млн сейчас пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан ", - сообщил он.