Международные организации выполнили обязательства по поставкам за 2016 год на 14% - Минздрав

Международные организации выполнили обязательства по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства госбюджета 2016 года на 14%, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, по состоянию на начало апреля, в частности, детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) поставил на склады уполномоченных госпредприятий лекарственных средств и изделий медназначения (ИМН) 22% от общего объема закупок, программа развития ООН (ПРООН, UNDP) – на 18%, британское закупочное агентство Crown Agents пока не осуществило поставок.

Всего международным организациям для закупки лекарственных средств и ИМН из госбюджета 2016г было перечислено 3,944 млрд грн. В свою очередь международные организации поставили на склады уполномоченных государственных предприятий товаров на 557,882 млн грн.

При этом, в частности, детскому фонду ЮНИСЕФ было перечислено 843,285 млн грн, при этом фонд поставил на склады госпредприятий лекарств и медизделий на 181,951 млн грн.

Агентству Crown Agents было перечислено 1,067 млрд грн, ПРООН из госбюджета 2016 года получила 2,034 млрд грн, поставила товаров на 375,93 млн грн.

В частности, в настоящее время ЮНИСЕФ уже поставила 72% лекарственных средств по программе лечения ВИЧ\СПИД.

ПРООН поставила 8% лекарственных средств по программе взрослой онкологии, 18% лекарственных средств и ИМН по программе детской онкологии и онкогематологии, 49% лекарственных средств по программе лечения муковисцидоза, 83% по программе лечения болезни Гоше, 86% - мукополисахаридоза, 23% - буллезного эпидермолиза.

Кроме того, Минздрав отмечает, что ЮНИСЕФ по состоянию на 13 апреля подписала контракты на поставки восьми вакцин по программе закупок за бюджет 2016 года.

Crown Agents уже подписал контракты для значительного количества позиций, в частности, по программе репродуктивное здоровье уже начались поставки лекарственных средств для лечения дыхательных расстройств новорожденных. В ближайшее время Crown Agents планирует опубликовать график поставок еще по ряду программ.

ПРООН по состоянию на 11 апреля 2017 года полностью или частично завершила процедуры закупки по 19 направлениям, продолжает закупки еще по трем программам (первичные (врожденные) иммунодефициты, рассеянный склероз, хронический вирусный гепатит у детей).

Как сообщалось, Минздрав подписал договора с международными организациями на закупку лекарственных средств и ИМН за средства госбюджета 2016 года в конце 2016 года.

В 2015 году Минздрав передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents - закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджете.

По состоянию на начало апреля международные организации выполнили обязательства по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН), закупленных за средства госбюджета 2015 года на 105%.