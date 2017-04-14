В суд направлено дело экс-руководителя предприятия, который не поставил Минздраву лекарств на 42 млн грн

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из предприятий, который, будучи победителем торгов на поставку антиретровирусных лекарственных препаратов, нанес Министерству здравоохранения материальный ущерб на сумму свыше 42 млн грн.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, в 2014 году предприниматель получил от Минздрава в качестве предварительной оплаты государственные средства в сумме более 52 млн грн на закупку антиретровирусных препаратов.

"Однако подозреваемый поставил лекарств лишь на 10 млн грн, а остаток средств, перечисленных на счет возглавляемого им предприятия, в дальнейшем использовал не по назначению и вывел за границу на счета структур, не имеющих отношения к фармакологическому бизнесу, в результате чего нанес Министерству здравоохранения и бюджету Украины материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 42 млн грн", - сказано в сообщении.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3х лет и с конфискацией имущества.