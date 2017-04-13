Почти все отечественные препараты, вошедшие в программу реимбурсации, уже с начала года продавались по заявленным ценам

Почти все отечественные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), диабета 2-го типа и бронхиальная астма, вошедшие в программу возмещения (реимбурсации) стоимости, уже с начала года продавались по ценам, которые были завялены в реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Бизнес Кредит", в частности, по данным компании, в январе-феврале 87 из 100 вошедших в программу препаратов продавались по таким ценам.

В то же время, средняя розничная цена на 13 препаратов отечественного производства в январе-феврале превышала требуемый уровень.

Относительно импортных препаратов, согласно данным "Бизнес Кредит", в первые два месяца 2017 года 20 из 39 вошедших в программу импортных препаратов продавались по требуемым ценам, цены на 19 препаратов превышали требуемую.

При этом в компании отмечают, что 12 препаратов, вошедших в реестр лекарственных средств, стоимость которых будет возмещаться, не были представлены на рынке в течение 2016 года (7 импортных, 5 отечественных).

Как сообщалось, для финансирования программы "Доступные лекарства" – реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и ССЗ в госбюджете 2017 года предусмотрено 500 млн грн. Программа предусматривает полное или частичное возмещение стоимости ряда препаратов для лечения этих заболеваний. На препараты для лечения трех указанных нозологий установлены оптово-отпускные цены, которые будут рассчитываться как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах. При этом нормативные акты не исключают возможности пребывания на рынке, в том числе в розничной сети, лексредств, стоимость которых будет превышать предельный уровень.