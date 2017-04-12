Медицина

17:26 12.04.2017

Порошенко передал больницам Луганской области 60 медицинских автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко передал Луганской областной клинической больнице и Луганской областной детской больнице 60 медицинских автомобилей.

"Приятно принимать участие в передаче десятков санитарных автомобилей для центров первичной медико-санитарной помощи и двух реанимобилей для областной клинической больницы и областной детской больницы. Уверен, что эти автомобили получат те, кто в них больше всего нуждается", - сказал он, выступая перед сотрудниками медучреждений в городе Кременная Луганской области.

По словам президента, эти автомобили имеют современное медицинское оборудование. Он высказал уверенность, что они спасут не одну жизнь украинцев. "Насколько я проинформирован, в этом году предусмотрено передать еще 40 санитарных автомобилей для медиков Луганской области. Сегодня 60, плюс еще 40 – сотня", - сказал П.Порошенко.

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