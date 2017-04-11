Минздрав должен оперативно информировать участников программы реимбурсации об ассортименте лекарств – мнение

Министерство здравоохранения должно оперативно информировать аптеки и дистрибьюторов об ассортименте лекарственных средств, принимающих участие в программе реимбурсации, и об условиях их реализации.

Такое мнению агентству "Интерфакс-Украина" высказал начальник отдела аналитическо-правового обеспечения фармдистрибьютора ООО "Вента ЛТД" (Днепропетровск) Евгений Пономаренко.

"Дистрибьюторам и аптекам важно заблаговременно узнавать об ассортименте лекарств, участвующих в программе "Доступные лекарства" (реимбурсации - ИФ), и условиях их реализации, чтобы иметь достаточный запас времени для переговоров с производителями о переоценке остатков тех препаратов, цены на которые выходят за рамки установленных предельных уровней цен, и оформления достигнутых договоренностей документально", - сказал он.

Эксперт считает, что в при отсутствии оперативной информации аптеки и дистрибьюторы "будут подвержены риску нарушения ценовой дисциплины, что чревато для них большими штрафами со стороны контролирующих органов".

По словам Е.Пономоренко, старт программы реимбурсации "выявил серьезные проблемы у регулятора в коммуникации с операторами фармацевтического рынка".

"Перечень препаратов, участвующих в проекте, увидел свет только в ночь накануне дня начала проекта, в результате чего дистрибьюторы и аптеки оказались в довольно сложном положении, что потребовало от них мобилизации дополнительных ресурсов для ускоренного приведения своей работы в соответствие к новым требованиям", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что проект реимбурсации также несет риски для аптек, связанные с несвоевременными выплатами из бюджета, в частности, из-за превышения лимита.

"Средства, выделенные из бюджета на финансирование программы, не безграничны превышение установленных лимитов может привести к ситуации, когда аптеки будут кредитовать государство, как это было в проекте по реимбурсации стоимости лекарств от гипертонии. Убежден, что правительство провело работу над ошибками при финансовом планировании программы, а также предусмотрело инструменты контроля за расходованием бюджетных средств, чтобы не допустить повторения ситуации двухлетней давности", - сказал он.

Е.Пономаренко также отметил, что распорядители денежных средств "могут ограничивать доступ операторов фармрынка к участию в проекте реимбурсации, отдавая предпочтение определенным аптекам или аптечным сетям". Урегулировать эту проблему, по мнению эксперта, мог бы Антимонопольный комитет Украины.

По словам эксперта, в настоящее время на рынке Украины достаточно широко представлены препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, однако, "вопрос о готовности расширения ассортимента реимбурсируемых товаров следует задавать производителям и их представителям".

"Сигналы, которые мы получаем от рынка, свидетельствуют о том, что в программе реимбурсации примут участие преимущественно национальные производители, поскольку они способны обеспечить установленный государством предельный уровень цен на лекарства", - сказал он.

В то же время Е.Пономаренко прогнозирует, что проект не создаст предпосылок для ухода с рынка Украины препаратов, которые не являются участниками программы. "Угрозы выведения с рынка Украины некоторых лекарств быть не должно, по крайней мере, нормативная база этого не предполагает", - сказал он.

Как сообщалось, для финансирования программы "Доступные лекарства" – реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в госбюджете 2017 года предусмотрено 500 млн грн. Программа предусматривает полное или частичное возмещение стоимости ряда препаратов для лечения этих заболеваний. На препараты для лечения трех указанных нозологий установлены оптово-отпускные цены, которые будут рассчитываться как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах. При этом нормативные акты не исключают возможности пребывания на рынке, в том числе в розничной сети, лексредств, стоимость которых будет превышать предельный уровень.