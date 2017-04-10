Медицина

17:34 10.04.2017

Группа депутатов предлагает усилить ответственность за посягательство на жизнь и здоровье работников здравоохранения

Группа народных депутатов Украина предлагает усилить криминальную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье медицинских и фармацевтических работников, а также другие преступления, направленные на препятствие осуществлению профессиональной деятельности.

Соответствующий законопроект № 6288 о внесении изменений в Уголовный кодекс, одними из инициаторов которого выступили представители парламентского комитета по здравоохранению, в частности, Ольга Богомолец, Олег Мусий, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма, зарегистрирован в Верховной Раде 5 апреля.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что несмотря на предусмотренные законодательством права работников здравоохранения, в Украине отсутствует уголовная ответственности за захват их в заложники, угрозу или насилие над ними, что, по мнению инициаторов законопроекта, свидетельствуют о незащищенности медицинских и фармацевтических работников перед существующими угрозами причинения вреда их жизни и здоровью во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей.

"Только на протяжении 2002-2012 гг. в Украине было зарегистрировано 192 преступления, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, в том числе 10 убийств, пять случаев умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, 74 случая нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести, один случай пыток, восемь случаев угроз убийства", - отмечено в документе.

Проект закона предусматривает лишение свободы сроком от девяти до 15 лет, а также пожизненное лишение свободы за убийство или покушение на убийство медицинского, фармацевтического работника во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, а также от восьми до 15 лет лишения свободы за захват в заложники.

Угроза убийства фармацевтическому или медработнику, нанесение ему тяжких телесных повреждений с целью приостановить выполнение ими своих профессиональных обязанностей или изменения их характера карается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет.

Умышленное нанесение побоев, телесных повреждений легкой и средней тяжести предусматривает ограничение либо лишение свободы от трех до пяти лет, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений – лишение свободы от пяти до 12 лет.

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