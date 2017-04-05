Медицина

18:33 05.04.2017

Минздрав вынес на общественное обсуждение номенклатуру закупок за средства 2017г. еще по 8 направлениям

Министерство здравоохранения Украины разработало и обнародовало для общественного обсуждения проект перечня (номенклатуры) лексредств и изделий медицинского назначения, которые будут закупаться за средства 2017 года еще по восьми программам.

Обнародованный на сайте ведомства проект содержит в себе список лекарств и изделий медназначения для обеспечения населения иммунопрофилактикой, предоставления неотложной медицинской помощи при кровотечении (направление "Репродуктивное здоровье"), предотвращения гемолитической болезни.

Кроме того, в проект номенклатуры госзакупок включены реактивы для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, медикаменты и медизделия для пациентов с рассеянным склерозом, препараты для лечения больных методом перитонеального диализа, лекарства и лабораторный инвентарь для лечения женского бесплодия.

В конце марта Минздрав вынес на общественное обсуждение номенклатуры госзакупок за средства госбюджета 2017 года по 16 направлениям.

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