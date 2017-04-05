Медицина

13:31 05.04.2017

Кабмин утвердил законопроект о государственных финансовых гарантиях в сфере здравоохранения

Кабинет министров Украины одобрил пакет законопроектов относительно реформирования системы здравоохранения, ключевым из которых является проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и обеспечения лекарственными средствами, рабочая группа в течение трех дней доработает документ для его передачи в парламент.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду.

"Создать на три дня рабочую группу, пригласить коллег из парламента, чтобы все отработать с тем, чтобы направить в парламент максимально качественный документ и дальше сопровождать его утверждение", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Комментируя представленный пакет законопроектов, министр финансов Александр Данилюк отметил необходимость урегулирования вопроса финансирования университетских клиник и научно-исследовательских учреждений.

"Этот пласт не предусмотрен законопроектом, а это важно, иначе будет двойное финансирование", - считает он.

Кроме того А.Данилюк акцентировал внимание на необходимости интеграции данных законопроектов в бюджетный процесс.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что данные вопросы в настоящее время уже отрабатываются.

"Относительно расчетов имеем проект изменений в государственный бюджет. Готовы подавать его на этот год и также (изменения - ИФ) будут готовы на следующий год", - сказал он.

Как сообщалось, ключевой законопроект о государственных финансовых гарантиях в системе здравоохранения относительно предоставления медуслуг и обеспечения лекарственными средствами включает в себя такие ключевые элементы, как введение гарантированного пакета медицинских услуг, фиксированной оплаты за конкретную услугу, переход на международные клинические протоколы, возврат педиатрии на первичный уровень.

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