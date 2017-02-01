Медицина

14:09 01.02.2017

Операторы рынка смогут реализовать остатки лексредств, подлежащих реимбурсации до апреля

Кабинет министров Украины перенес предельный срок реализации остатков лекарственных средств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астмой, и сахарному диабету ІІ типа, цены на которые выше внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен на 1 апреля.

Решение принято на заседании Кабмина в среду.

"Мы бы хотели предоставить им (операторам рынка - ИФ) более длительный период, для консолидированной работы над тем, чтобы лекарства были доступны пациентам Украины", - сказала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

Она также отметила, что в настоящее время министерство ведет диалог с производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями по механизму референтного ценообразования

"Уже были снижены цена на 15-30% некоторыми производителями. Другие продолжают сотрудничество с нами".

Как сообщалось, в ноябре правительство одобрило введение референтных цен на ряд лекарств с 1 января 2017 года и их реимбурсацию с 1 апреля 2017 года и обязал операторов рынка реализовать остатки препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний, цены на которые выше референтных до 1 февраля.

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