Посол Мингарелли: Я ценю решимость Супрун в проведении реформы здравоохранения

В Европейском Союзе будут наблюдать за продвижением внедрения реформы в сфере системы здравоохранения Украины, которую проводит и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы понимаем, что существует большое сопротивление против реформы и против быстрых действий, предложенных руководством Министерства здравоохранения. В связи с этим, я очень ценю решимость и.о.министра Супрун в проведении этой важнейшей реформы, которая так необходима гражданам и на которую они заслуживают. ЕС будет следить с большим вниманием за развитием реформы здравоохранения", - сказал Х.Мингарелли, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" в среду утром.

По его мнению, реформа в первую очередь должна продвинуться в таких областях как финансирование здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, в сфере закупок, общественного здравоохранения и стационарной помощи.

Посол ЕС также отметил, что расходы Украины на здравоохранение сегодня значительно выше среднего мирового показателя для стран, находящихся на том же уровне дохода, но результат - более чем 10 лет короче продолжительность жизни, что по его мнению указывает на срочную необходимость реформирования системы.

"Это должно быть одним из приоритетов правительства: справиться с этой проблемой прозрачно, пользуясь наилучшей имеющейся международной практикой и с участием ведущих специалистов в этой области", - подчеркнул посол.